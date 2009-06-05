Затримали другого підозрюваного в організації вибухів в Ощадбанку

Затримано другого підозрюваного в організації вибухів в Ощадбанку в Мелітополі 2 червня.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, зловмисника було затримано сьогодні вранці на території Криму.

"Під час спільних дій УСБУ і ГУМВС України в Запорізькій області другого підозрюваного в організації вибухів в Ощадбанку на території Мелітополя було затримано сьогодні вранці в Євпаторії", - повідомили в ЦГЗ.

У керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області УНІАН повідомили, що затриманий - 21-річний житель Запоріжжя, який проживає на території Ленінського району міста, сусід організатора злочину.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня вранці в одному з відділень Ощадбанку в Мелітополі сталися 2 вибухи, в результаті яких постраждали 25 осіб (зокрема 2 дітей). Шестеро постарждалих перебувають у важкому стані.

Того ж дня співробітники кримінального розшуку Мелітопольського ГУВС затримали підозрюваного у скоєнні злочину - 21-річного жителя Запоріжжя, за місцем проживання якого було виявлено компоненти для створення вибухового пристрою, аналогічного використаному в Мелітополі, і вогнепальну зброю. Затриманий заявив, що здійснив вибухи з метою відвернення уваги в момент запланованого ним пограбування банку.