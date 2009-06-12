КС визнав безпідставним зупинення Президентом ще одного рішення Кабміну

Конституційний Суд України (КСУ) відмовився відкрити конституційне провадження за поданням Президента України щодо неконституційності змін, які вносять до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затверджений постановою Кабінету Міністрів № 709 від 6.08.2008 р., дію якого зупинено Указом Президента України № 125 від 6.03.2009 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

Повідомляється, що внесення змін до цієї постанови уряду зумовлене необхідністю вдосконалення методів державного регулювання цін на продовольчі товари та конкретизації повноважень місцевих органів виконавчої влади щодо регулюванню таких цін.

Як наголошується в рішенні КСУ № 28-у від 2.06.2009 р., конституційне подання глави держави не містить правового обгрунтування тверджень про невідповідність ухваленого урядом рішення Конституції України, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 6 березня ц.р. зупинив дію деяких положень постанови уряду від 6 серпня 2008 р., яким внесено зміни до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабміну №1222 від 17 жовтня 2007 р.

«Зміни ці мають без перебільшення революційний характер. Замість інформативного порядку декларування суб`єктом господарювання наміру змінити ціни встановлено дозвільний. Всі суб`єкти, від маленького виробництва до фабрик і заводів, що виготовляють українську продукцію, які в цей складний час забезпечують зайнятість населення і виробництво найбільш соціально важливих товарів, для підвищення оптово-відпускних цін на один відсоток повинні збирати пакет документів і нести його в територіальні органи Державної інспекції з контролю за цінами”, – наголошується в повідомленні прес-служби Президента.

За наслідками аналізу цієї інформації підвищення цін може бути узгоджено або не узгоджено, причому критеріїв для визнання такого підвищення необгрунтованим і відмови в узгодженні ця постанова Кабінету Міністрів не передбачає.

Навіть більше, незважаючи на той факт, що підприємство може бути в селі за сотню кілометрів від обласного центру, після отримання позитивного висновку Держінспекції з контролю за цінами має нести новий пакет документів відповідно в Раду міністрів Криму, обласні, Київську й Севастопольську міськдержадміністрації та просити чиновників дозволити йому продавати свою продукцію. «І таких підприємств – сотні тисяч», – зазначає прес-служба Президента.

Водночас у повідомленні наголошується, що «імпортну продукцію без зайвих клопотів завозять і продають за будь-яку ціну».

Такий підхід обмежує встановлене Конституцією право власника на розпорядження своєю власністю, створює загрозу усунення, обмеження або спотворення конкуренції. Крім того, виникають підстави для підвищення тінізації виробництва й торгівлі, зростання корупції та виникнення дефіциту окремих товарів. Враховуючи той факт, що постанова поширюється на соціально значущі товари, перебої з їх продажем матимуть суттєві негативні наслідки.