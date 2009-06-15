РНБО і МЗС визволятимуть українців із захоплених піратами суден

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Ради національної безпеки та оборони та Міністерства закордонних справ вжити заходів щодо визволення громадян України – членів екіпажів захоплених піратами суден «Аріана» та «Марафон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

За її словами, Президент дав доручення РНБО, а також МЗС України щодо вжиття додаткових заходів щодо визволення українських громадян із захоплених піратами суден «Аріана» та «Марафон».

У зв’язку із напругою, що залишається у розв’язанні проблеми із визволення українських громадян, які перебувають на цих суднах, В.ЮЩЕНКО просить невідкладно вжити додаткових заходів, особливо в частині посилення міжнародної взаємодії, для звільнення екіпажу суден.

В.ЮЩЕНКО зобов’язав МЗС постійно інформувати сім’ї моряків, що робиться для захисту прав і свобод полонених і, насамперед, стосовно їхньої безпеки.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, про заходи, що вживаються, та про розвиток ситуації, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА та в. о. обов’язки міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЙ мають доповідати главі держави особисто.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 особи) було захоплено сомалійськими піратами 2 травня. Корабель виходив із Бразилії на Близький Схід і віз 35 тис. тонн сої. Власником судна є компанія Candela Shipping, зареєстрована на Мальті, оператор – британська Seven Seas Maritime. За звільнення судна пірати вимагають 10 млн. доларів.

7 травня ц.р. сомалійські пірати захопили вантажне судно “Марафон” (Marathon) під прапором Нідерландських Антильських островів, власник - компанія „Western Marine Transport NV”, оператор – компанія „Cargadoor Amons & Co” (м. Заандам, Нідерланди). До складу екіпажу входять 8 осіб – всі громадяни України.