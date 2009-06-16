Тимошенко: з отруєнням Ющенка давно можна було б розібратися

З`ясувати обставини отруєння президента Віктора Ющенка у 2004 році можна було вже давно, вважає прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на питання, що їй відомо про цю справу.

"Мені шкода президента, шкода, що так сталося з його здоров`ям, шкода, що він переніс такі важкі захворювання і дуже шкода, що це так вплинуло і на його здоров`я і на його зовнішній вигляд. Я вважаю, що навколо цього не можна жартувати, тому що жертва принесена", - зазначила прем’єр.

"З`ясувати обставини, на мій погляд, можна було б давно, тому що в Генпрокуратурі працюють ті команди, які повністю підзвітні і підконтрольні президенту. Потрібно було вже давно з`ясувати сутність того, що відбувалося", - сказала Тимошенко.

"Я, як прем’єр-міністр, зробила тільки одну важливу річ: у нас в Україні не було жодної сертифікованої лабораторії, яка може зробити аналізи людині, для того щоб отримати результат, що там є, чого там немає, і що відбувається з такими отруєннями. Ми виділили гроші, побудували таку сертифіковану лабораторію", - розповіла вона.

"Я дуже би хотіла, щоб Генпрокуратура і слідча група, яка цим займається, почала з однієї важливої речі – зробити аналізи в присутності міжнародних експертів, і просто один раз подивитися на аналізи, що там таке".

Тимошенко наголосила, що "поки, ні коли Турчинов працював головою СБУ, ні коли працювали всі ці групи так і не вдалося зробити такого відкритого чесного аналізу".