Правоохоронці України і Німеччини обговорили питання безпеки на Євро-2012
Готуватимуть спеціальну концепцію безпеки
У Донецьку відбулася міжнародна науково-практична конференція, під час якої українські і німецькі правоохоронці обговорили питання забезпечення громадської безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, конференцію організували Донецький юридичний інститут МВС України і німецький Фонд Ганса Зайделя.
На конференції обговорювалися питання підготовки спеціальної концепції забезпечення комплексної безпеки змагань. Зокрема, питання підготовки компетентних фахівців-правоохоронців, яким належить керувати і самим безпосередньо брати участь в охороні громадського порядку.
Як зазначив керівник Фонду Ганса Зайделя в Україні Сергій ЗАГОРНИЙ, мета конференції - зробити так, щоб «цінний досвід поліції Баварії мав практичне втілення в діяльності наших правоохоронців».
У свою чергу, начальник інституту полковник міліції Віктор БЕСЧАСТНИЙ проінформував учасників конференції, що до процесу навчання курсантів вже вносяться необхідні корективи з урахуванням специфіки Євро-2012.
«Це і поглиблена мовна підготовка, і різні тренінги, і ролеві ігри, які допоможуть майбутнім офіцерам української міліції справитися зі своїми обов`язками під час проведення Євро-2012», - сказав В.БЕСЧАСТНИЙ.