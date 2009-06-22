ІнАУ розпочинає проект із викорінення насильства в Інтернеті

Інтернет-асоціація України (ІнАУ) розраховує на ефективність проекту Skarga.ua, створеного для боротьби з дитячою порнографією, проявами расової та національної нетерпимості, тероризмом, загрозами конституційному ладу в Інтернеті.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник голови правління ІнАУ Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ.

За його словами, метою проекту «Скарга» є створення «дієвого механізму з викорінювання» в українському сегменті Інтернету матеріалів, пов`язаних із насильством, як «найбільш небезпечних».

Як пояснив член правління ІнАУ Дмитро ГРИЩУК, зайшовши на інтернет-ресурс «Скарга», користувач у спеціальному полі повинен вказати адресу веб-сторінки, де, на його думку, міститься незаконний контент, при цьому вибравши один із чотирьох видів порушення: порнографія за участю неповнолітніх, прояви расової та національної нетерпимості, прояви тероризму, заклики до скидання конституційного ладу. У випадку якщо скарги із зазначених проблем на дану інтернет-адресу досягнуть певного порогу, автоматично буде сформовано інформаційний лист провайдеру, який сам вживатиме заходів із метою вилучення незаконного змісту.

На думку О.ОЛЬШАНСЬКОГО, таким чином користувачі Інтернету будуть самі ефективно моніторити контент. Поріг скарг розраховується за складним механізмом, залежно від відвідуваності ресурсу.

У свою чергу, голова правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА зазначила, що в Росії є аналогічний проект, проте в Україні він був створений на громадські гроші, в РФ – на державні.

Як повідомляв УНІАН, Інтернет-асоціація України створила ”гарячу лінію” «Скарга» з веб-інтерфейсом (сайт) для інформування інтернет-провайдерів про веб-сторінки з дитячою порнографією, проявами расової та національної нетерпимості, тероризму, з загрозами конституційному ладу.

Проект Skarga.ua розроблено в рамках виконання рекомендацій резолюції ”круглого столу” ”Шляхи консолідації громадських і державних органів у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету”, який відбувся 17 грудня 2008 р.

Довідка УНІАН. Інтернет-асоціація України (ІнАУ) була створена в листопаді 2000 року з метою консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін у розвитку Інтернету в Україні. Зараз Асоціація об`єднує близько 90 учасників. Значний вплив, який ІнАУ має сьогодні на розвиток вітчизняного ринку телекомунікацій, грунтується на об`єднанні експертно-аналітичного, інтелектуального, організаційного й технічного потенціалу та багаторічного практичного досвіду найбільших українських інтернет-провайдерів, операторів телекомунікацій, контент-провайдерів, електронних і традиційних засобів масової інформації, постачальників обладнання, громадських організацій, які входять до складу Асоціації.