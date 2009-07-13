Ющенко звільнив Гелетея - ЗМІ

Президент Віктор Ющенко ухвалив серйозне кадрове рішення — звільнив начальника Управління держохорони України Валерія Гелетея (Управління відповідає за безпеку перших осіб держави) і призначив на цю посаду Олександра Бірсана. Інформацію про це газеті "Сегодня" підтвердив сам Гелетей. Від докладних коментарів він ухилився, заявивши, що на сайті президента указу ще не було.

Валерій Гелетей був однією з найбільш наближених до екс-глави СП Віктора Балоги людиною, і після відходу з посади останнього і призначення Ульянченко було зрозуміло, що незабаром його теж замінять, відзначає газета. Уродженець Закарпатської області, Валерій Вікторович зробив запаморочливу кар`єру: пропрацювавши 18 років на різних посадах в МВС, в жовтні 2006 року був призначений керівником Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів СП, а в травні 2007-го — начальником УДОУ (охорона вищих посадовців). У 41 рік став наймолодшим в Україні генерал-полковником. Про нове місце служби не говорить, мовляв, спочатку — у відпустку.

Завтра особовому складу УДОУ мають представити його наступника — генерала Олександра Бірсана. Його добре знають у силових і правоохоронних структурах. Він працював в УДОУ, керував «Альфою» Служби безпеки і Головним управлінням «А» СБУ.