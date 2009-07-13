Президенту не сподобалися зміни до закону про радіочастотний ресурс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наклав вето на ухвалений Верховною Радою України 11 червня ц.р. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу) через неоднозначність його норм. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

У своїх пропозиціях до Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про радіочастотний ресурс України” (опубліковані на сайті ВР) Президент зазначає, що ухваленим законом (ст. 1 розд. 1), який надійшов на підпис, пропонується визначити, що підставами для переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, окрім передбачених Законом України ”Про радіочастотний ресурс України”, є реорганізація юридичної особи шляхом розділення, виділення і спільна заява суб`єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях. При цьому законом передбачається, що у разі реорганізації шляхом розділення або виділення одержані ліцензії можуть бути переоформлені на суб`єкт господарювання, який реорганізується, та (або) на суб`єкти господарювання, які утворюються в результаті реорганізації.

Проте, як наголошується в пропозиціях Президента, законом не встановлюється «жодних вимог до утворюваних в результаті такої реорганізації юридичних осіб щодо їх спроможності здійснювати діяльність», пов`язану з використанням радіочастотного ресурсу.

Президент України також вважає, що ухвалений закон не визначає і «обов`язкові критерії перерозподілу радіочастотного ресурсу за спільною заявою суб`єктів господарювання», порядок переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у зв`язку з перерозподілом між суб`єктами господарювання виділеного їм радіочастотного ресурсу. Не передбачається також розподіл такого радіочастотного ресурсу на конкурсних або тендерних принципах.

При цьому, на думку В.ЮЩЕНКА, в законі йдеться про можливість (а не про обов`язковість) переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, що таким чином «не виключає відмови в переоформленні». Проте законом не визначені підстави, за яких може бути відмовлено у переоформленні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

«Все вище зазначене створюватиме підстави для неоднозначності застосування норм закону щодо можливості перерозподілу радіочастотного ресурсу», - наголошується в пропозиціях Президента України.

В.ЮЩЕНКО пропонує ВР відхилити Закон України ”Про внесення змін до Закону України ”Про радіочастотний ресурс України” (щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу)”.