Працівник банку привласнив гроші з рахунку свого кума

Прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно працівника одного з комерційних банків у Харківській області, який шахрайським способом заволодів коштами свого кума.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, влаштувавшись на роботу в банк у березні 2007 року, 37-річний менеджер достроково розірвав депозитний договір про строковий банківський вклад, укладений з клієнтом банку – своїм кумом. Скориставшись секретними ключами до депозитного рахунку клієнта, він перерахував кошти на особистий рахунок. У подальшому, використовуючи особисту банківську карту, зловмисник перевів у готівку 5 тис. дол. Згодом менеджер звільнився з банківської установи і переїхав до іншої області.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).