У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 22 червня, знизився на 10 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 51,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 20 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 22 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня також не змінила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 45,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

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