Євро дешевшає на початку тижня: курс валют у банках та обмінниках сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,63 грн, а євро – 51,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 22 червня, зріс на 1 копійку і складає 45,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,63 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,00 грн/євро, а курс продажу - 51,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 22 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня також не змінила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,46 гривні за один євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчими днями долар навряд чи перевищить позначку 45,2 гривні. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до 28 червня перебуватиме в межах 44,6–45 гривень на міжбанківському ринку, а на готівковому ринку – 44,3–45,2 гривень.

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