Біля берегів Криму сталася серія сильних землетрусів (карта)

Найсильніший з землетрусів був магнітудою 3,8.

Сьогодні зранку, 22 червня, біля узбережжя Криму зафіксували цілу серію землетрусів. Про це свідчать дані Головного центру Спеціального контролю.

Як повімляється, усього за ранок вже зафіксували 4 землетруси. Перший стався о 5:09, а останній о 7:11.

Магнітуда найслабшого землетрусу склала 3,3, а найсильніший землетрус був магнітудою 3,8.

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За даними вчених, епіцентр знаходився у Чорному морі на глибині 16-25 км. За класифікацією ці землетруси відносяться до відчутних.

За даними кримських Телеграм-каналів, поштовхи відчувалися у різних районах Савастополя.

Землетруси у Криму - що відомо

У ніч на 10 лютого в акваторії Чорного моря біля узбережжя Краснодарського краю та Криму було зафіксовано два землетруси. На думку капітана 1-го рангу запасу ВМС України Андрія Риженка, подібні сейсмічні явища потенційно можуть впливати на роботу російського флоту та прибережної інфраструктури.

Експерт зазначив, що Крим і прилеглі райони належать до зон підвищеної сейсмічної активності. Він нагадав про потужні землетруси 1927 року, які спричинили пошкодження на узбережжі та навіть викликали цунамі в Чорному морі. Хоча поштовхи магнітудою 4,8 не є критичними, вони добре відчуваються в регіоні.

Риженко також звернув увагу на геологічні особливості Чорного моря, зокрема виходи газу з морського дна, що можуть ускладнювати роботу гідроакустичних систем. За його словами, сильні землетруси здатні негативно впливати як на морську економіку, так і на військово-морські можливості країни-агресора.

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