Біля берегів Криму сталася серія сильних землетрусів (карта)

Сьогодні зранку, 22 червня, біля узбережжя Криму зафіксували цілу серію землетрусів. Про це свідчать дані Головного центру Спеціального контролю.

Як повімляється, усього за ранок вже зафіксували 4 землетруси. Перший стався о 5:09, а останній о 7:11.

Магнітуда найслабшого землетрусу склала 3,3, а найсильніший землетрус був магнітудою 3,8.

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За даними вчених, епіцентр знаходився у Чорному морі на глибині 16-25 км. За класифікацією ці землетруси відносяться до відчутних. 

За даними кримських Телеграм-каналів, поштовхи відчувалися у різних районах Савастополя.

Біля берегів Криму сталася серія сильних землетрусів (карта)

Землетруси у Криму - що відомо

У ніч на 10 лютого в акваторії Чорного моря біля узбережжя Краснодарського краю та Криму було зафіксовано два землетруси. На думку капітана 1-го рангу запасу ВМС України Андрія Риженка, подібні сейсмічні явища потенційно можуть впливати на роботу російського флоту та прибережної інфраструктури.

Експерт зазначив, що Крим і прилеглі райони належать до зон підвищеної сейсмічної активності. Він нагадав про потужні землетруси 1927 року, які спричинили пошкодження на узбережжі та навіть викликали цунамі в Чорному морі. Хоча поштовхи магнітудою 4,8 не є критичними, вони добре відчуваються в регіоні.

Риженко також звернув увагу на геологічні особливості Чорного моря, зокрема виходи газу з морського дна, що можуть ускладнювати роботу гідроакустичних систем. За його словами, сильні землетруси здатні негативно впливати як на морську економіку, так і на військово-морські можливості країни-агресора.

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