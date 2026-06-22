Названо найнадійніші автомобілі на планеті у 2026 році: інфографіка

Дослідження оцінювало несправності, виявлені першими власниками машин після трьох років експлуатації.

Рейтинг найнадійніших автомобілів у світі цього року очолив бренд Lexus – марка преміальних автомобілів, що випускаються японською корпорацією Toyota Motor. Відповідну інфографіку представив портал Visual Capitalist.

Lexus посів перше місце четвертий рік поспіль, показавши гарний результат – 151 проблема на 100 автомобілів (індекс PP100, або Problems Per 100 Vehicles). Другу позицію посів Buick із показником 160, а трійку лідерів замкнув MINI з результатом 168.

Перше місце не повинно нікого дивувати, адже загалом японські виробники виявилися дуже успішними.

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Subaru, Toyota, Nissan, Honda та Mazda показали результати кращі за середні по галузі, підтвердивши репутацію Країни Вранішнього Сонця як одного зі світових лідерів у виробництві надійних авто. Високі показники продемонстрували такі преміальні західні бренди, як Cadillac, Porsche та BMW. Вони увійшли до верхньої половини рейтингу.

У нижній частині рейтингу опинилися бренди, власники яких найчастіше повідомляли про несправності. Значні показники проблемності було зафіксовано у Volkswagen, Volvo та Land Rover. Найгірший результат серед цих марок продемонстрував Volkswagen – 301 проблема на 100 авто. Це майже вдвічі перевищує показник лідера рейтингу.

В цілому ситуацію в галузі навряд чи можна назвати гарною – цього року водії повідомляли про більше проблем з автомобілями, ніж будь-коли раніше (204 проблем на 100 авто).

Найпроблемнішим із оцінюваних напрямків стали мультимедійні системи. Сьогодні програмні збої викликають більше нарікань, ніж традиційні механічні несправності. Проблеми з підключенням систем Android Auto та Apple CarPlay вже третій рік поспіль залишаються найчастіше згадуваною скаргою автовласників.

Дослідження також виявило значні відмінності в надійності автомобілів залежно від типу силової установки. Найменш надійною категорією стали плагін-гібриди: їхній показник сягнув 281 проблеми на 100 авто. Це суттєво гірше за результати попереднього року. Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали єдиним типом, який продемонстрував покращення надійності – їхній середній показник знизився до 198 проблем на 100 автомобілів.

Для створення графіка були використані дані, раніше представлені компанією J.D. Power. Її дослідження оцінювали несправності, виявлені першими власниками машин після трьох років експлуатації.

Найнадійніші автомобілі – останні новини

Нагадаємо, раніше у виданні SlashGear, посилаючись на дослідження iSeeCars, назвали чотири найнадійніші моделі Lexus. До списку потрапили Lexus IS, Lexus GX, Lexus RX Hybrid та Lexus ES Hybrid. За словами фахівців, ці автомобілі здатні без серйозних поломок подолати понад 400 000 кілометрів пробігу.

А нещодавно автомобільні експерти назвали чотири надійні компактні автомобілі, які варто купити у 2026 році. Спеціалісти радять звернути увагу на Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 та Hyundai Elantra.

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