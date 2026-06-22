Навіть не прикрились легендою: Плетенчук розповів про атаку РФ на турецький суховантаж

За словами військового, ворог постійно модернізує дрони, щоб атакувати цивільні судна у реальному часі.

Російські окупанти навмисно уразили у Чорному морі судно, що належить громадянину Туреччини. Як пояснив в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, у невелику рухому ціль влучити дуже непросто, тому йдеться про відкритий тероризм.

"Попри те, що у Росії доволі тривалі й складні стосунки з Турецькою Республікою, вони (росіяни – УНІАН) все одно б’ють по тих суднах, судновласниками яких є громадяни Туреччини", - підкреслив Плетенчук.

Він наголосив, що влучання російських безпілотників у ніч на 22 червня у цивільні судна не можна назвати "наслідками" ударів. Таку версію можна було припустити, якщо судна були б понівечені під час стоянки у порту – такі випадки траплялися раніше, коли РФ атакувала українські порти. Однак зараз влучання сталося, коли турецький суховантаж знаходився у морі, а влучити у таку невелику рухому ціль - дуже непросто, пояснив військовий.

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"Це, звісно, атаки цілеспрямовані. Російська Федерація вдається до звичайних терористичних дій. Тому що ніяких підстав для ударів по цивільних суднах, звісно, вони не мають. Якщо раніше вони прикривались різноманітними легендами про нібито перевезення зброї, то наразі вони вже навіть цього не роблять – це вже просто відкритий тероризм", - наголосив представник ВМС України.

Він зазначив, що екіпаж було евакуйовано та доставлено на берег, де їм надано усю необхідну допомогу. Членів екіпажу передано до відповідних медзакладів, однак про те, який стан здоров’я іноземців зараз – йому невідомо.

Якими дронами атакують судна у Чорному морі

Як зазначив Плетенчук, ворог застосовує, зазвичай, "Шахеди", "Гербери", "Италмаси" - все, що має для дронових атак. За словами речника, противник постійно модернізує безпілотники – щоб завдавати ударів у реальному часі.

"Якщо звичайні дрони-камікадзе, такі як "Шахеди", працюють по заданих координатах, то ці (модернізовані – УНІАН), мають бути керованими, щоб влучити у такі цілі", - сказав військовий.

Удар РФ по іноземних суднах

Як писав УНІАН, вночі 22 червня росіяни атакували у Чорному морі дронами цивільні іноземні судна.

Зокрема, внаслідок удару БПЛА на суховантажному судні Туреччини VICTRESS (прапор Панами) виникла масштабна пожежа. На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Один з моряків – кухар – отримав смертельні поранення. Екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна.

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