ШІ оцінив реальний зріст Путіна: результат здивував

Gemini порівняла кремлівського диктатора з Лукашенко.

Реальний зріст російського диктатора Володимира Путіна вже багато років залишається предметом дискусій, пише "Телеграф". Чимало спостерігачів переконані, що очільник Кремля болісно сприймає цю тему, а його оточення всіляко намагається приховати "дефіцит" сантиметрів – від вдало підібраних ракурсів на офіційних фото до використання взуття з високими підборами або прихованою платформою.

З роками питання зросту Путіна перетворилося на невичерпне джерело жартів і мемів. Користувачі соцмереж неодноразово звертали увагу, що на різних світлинах диктатор виглядає то помітно вищим, то нижчим, що лише підігріває інтерес до цієї теми.

Офіційно вважається, що зріст кремлівського лідера - близько 170 сантиметрів, що неодноразово ставили під сумнів, припускаючи, що в реальності цей "показник" може бути меншим.

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Тому журналісти звернулися до штучного інтелекту, щоб отримати альтернативну оцінку. Для аналізу використали архівне фото, на якому Путін зображений поруч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Зріст останнього у різних біографічних джерелах зазвичай оцінюють у 182–183 сантиметри. Хоча офіційно ці дані не підтверджувалися, Лукашенко візуально справді виглядає значно вищим за багатьох пострадянських лідерів.

За оцінкою Gemini, на фотографії верхівка голови Путіна перебуває приблизно на рівні очей Лукашенка. Якщо аналізувати знімок у піксельному співвідношенні, видима різниця у зрості становить близько 10–12 сантиметрів.

Втім, нейромережа наголошує, що для більш точного результату необхідно врахувати низку факторів, які могли спотворити реальну картину.

Насамперед йдеться про перспективу. На фото Путін стоїть трохи ближче до камери. Через використання ширококутних об'єктивів, які часто застосовують фотографи президентських пулів, люди на передньому плані можуть здаватися вищими. За оцінкою Gemini, це могло скоротити помітну різницю приблизно на 2–3 сантиметри.

Ще одним чинником стало взуття. На знімку можна помітити класичні туфлі з вираженим підбором, а також характерну фіксацію гомілкостопа, що може свідчити про використання прихованих ліфтів усередині взуття. Якщо стандартний чоловічий підбор додає близько 2–3 сантиметрів, то спеціальне взуття з внутрішньою платформою здатне забезпечити додаткові 5–7 сантиметрів висоти. Порівняно зі звичайним взуттям Лукашенка це могло дати Путіну приблизно 3–4 "зайві" сантиметри.

Використавши як відправну точку зріст Лукашенка у 182,5 сантиметра, Gemini дійшла висновку, що видимий зріст Путіна на фото становить приблизно 170–172 сантиметри. Однак після коригування на перспективу та ймовірне використання спеціального взуття цей показник змінюється.

"З урахуванням усіх факторів, закладених в умови завдання та зафіксованих на фото, реальний зріст Володимира Путіна становить приблизно 165–168 сантиметрів", – резюмувала нейромережа.

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