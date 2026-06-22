Новий тренд: провідні Android-бренди готують смартфони з 7-дюймовими екранами

Діагональ у 7 дюймів виводить Android-фони за межі звичних розмірів – сучасні флагмани зазвичай мають діагональ близько 6,9 дюйма.

Відомий інсайдер Digital Chat Station повідомив, що одразу три провідні Android-бренди працюють над новими поколіннями смартфонів зі збільшеною діагоналлю екрана – близько 7 дюймів. Нові моделі, як очікується, охоплюватимуть як середній, так і флагманський сегменти.

За інформацією джерела, пристрої можуть отримати різні типи дисплеїв, включаючи плоскі панелі та екрани з вигнутими краями. Крім того, майбутні новинки отримають потужні процесори, акумулятори до 10 000 мАг та камери з перископічним телеоб'єктивом.

Інші провідні Android-бренди також розглядають перехід на 7-дюймові моделі. Не виключено, що це стане новим трендом у 2026–2027 роках.

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На ринку вже спостерігається тенденція до збільшення екранів флагманів: наприклад, актуальні моделі на кшталт Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max та iPhone 17 Pro Max оснащуються екранами розміром 6,9 дюйма. Тому поява 7-дюймових смартфонів може стати наступним кроком в еволюції великоформатних пристроїв.

Раніше Digital Chat Station вже повідомляв, що Xiaomi тестує пристрій з екраном 7 дюймів і акумулятором ємністю 10 000 мАг. При цьому пристрій збереже плоску форму дисплея.

УНІАН писав, що Samsung Galaxy S27 може розчарувати користувачів ще до виходу. Базовий смартфон флагманської серії не отримає новий екран і збереже старі камери.

Напередодні Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв. За оцінками аналітиків, майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть подорожчати до 1300–1400 доларів.

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