Dassault провела перший політ абсолютно нового літака, який матиме статус флагмана

Falcon 10X - найбільшим і найдалекобійнішим бізнес-джетом в історії Dassault Aviation.

Новий бізнес-джет Falcon 10X від французької компанії Dassault Aviation здійснив свій перший політ, піднявшись у небо з аеропорту Бордо-Меріньяк. Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.

Перший випробувальний політ тривав близько двох із половиною годин. За цей час екіпаж перевірив керованість літака, роботу ключових систем, шасі та механізації крила. Falcon 10X піднявся на висоту 40 тисяч футів (близько 12 200 м) і розігнався до швидкості М=0,82 (приблизно 1000 км/год).

Для Dassault це один із ключових етапів реалізації програми. Перший політ відкрив повномасштабну кампанію випробувань, до якої найближчим часом долучаться ще два дослідні літаки. Один із них використовуватиметься для розширення випробувальної програми. Інший отримає повністю обладнаний пасажирський інтер’єр для перевірки бортових систем, комфорту салону та експлуатаційної надійності.

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Компанія Dassault окремо наголосила: на сьогодні вона залишається єдиним авіабудівником зі світовим ім'ям, який у 2026 році розпочав льотні випробування абсолютно нової крилатої машини.

Нагадаємо, нещодавно здійснив перший політ авіалайнер A350-1000ULR від Airbus, але, на відміну від Falcon 10X, цей літак є суттєво модернізованою версією вже існуючого літака.

Довідка УНІАН. Falcon 10X позиціонується як новий флагман у лінійці бізнес-джетів французького виробника Dassault Aviation. Літак має скласти конкуренцію найсучаснішим моделям у своєму класі – крилатим машинам від Bombardier та Gulfstream – та стати найбільшим і найдалекобійнішим бізнес-джетом в історії компанії.

Falcon 10X отримає один із найбільших салонів у своєму класі. Дальність польоту Falcon 10X становить 13 900 км, що дозволяє виконувати прямі перельоти між такими містами, як Нью-Йорк та Шанхай.

Літак оснащується двигунами британської компанії Rolls-Royce. Вартість Falcon 10X становить близько 80 мільйонів доларів.

Dassault Aviation – останні новини

Компанія Dassault Aviation відома насамперед як розробник і виробник винищувача четвертого покоління Dassault Rafale, який сьогодні залишається одним із найпопулярніших бойових літаків на світовому ринку. Раніше УНІАН повідомляв, що Індія може додатково закупити понад 100 літаків Rafale.

Україна також демонструє значний інтерес до європейського винищувача. Головною перешкодою для потенційної закупівлі можуть стати фінансові обмеження – за оцінками фахівців, придбання 100 літаків Dassault Rafale разом із пакетом технічного обслуговування та супутньою інфраструктурою може коштувати Києву понад 70 млрд євро.

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