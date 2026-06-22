У Воронежі атаковано завод з виробництва деталей до 'Іскандерів' та 'Калібрів' (відео)

У Генштабі підтвердили удар та розкрили деталі.

У російському Воронежі сьогодні вдень пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, було атаковано місцевий завод напівпровідникових приладів "Сборка".

У мережі поширюються відео, на яких видно потужний стовп диму над заводом. Повідомляється, що по Воронежу завдали удару британськими ракетами Storm Shadow.

Воронезький завод АТ "ВЗПП-С" – це одне з найпомітніших російських підприємств у сфері мікроелектроніки. Випускає та збирає широкий спектр компонентів для промисловості, зв’язку, енергетики, авіації та інших галузей.

Відео дня

Завод виробляє транзистори, діоди, мікросхеми та силові модулі, які використовуються в бортових системах управління російських ракет (у тому числі "Іскандерів" і "Калібрів"), а також у радіолокаційних станціях і комплексах ППО (наприклад, С-400).

Оновлено 13.20. У Генштабі ЗСУ підтвердили успішний удар по заводу з виробництва електроніки у Воронежі. Зазначається, що під час операції були використані високоточні крилаті ракети повітряного базування.

"Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер", – зазначили в Генштабі.

Там також додали, що уражене підприємство використовувалося Росією для виробництва електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Зокрема:

транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;

напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";

діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів", – додали в Генштабі.

Удари ЗСУ по Росії

Нагадаємо, 18 червня в результаті масованої атаки українських дронів було уражено московський НПЗ, який призупинив переробку нафти на невизначений термін. Підтверджено ураження комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000.

Військові розповіли, що для удару по НПЗ були задіяні різні типи безпілотників, зокрема "Лютий", Firepoint, "Бегемот", а також дрони-приманки.

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