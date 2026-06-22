З цукерок M&M’s приберуть два культові кольори: у чому причина

У новій версії цукерок не буде синього та коричневого кольорів.

Компанія-виробник культових цукерок M&M’s у серпні представить нову версію солодощів без штучних барвників на честь свого 85-річчя. Як пише yahoo.com, при цьому з лінійки будуть виключені два культові кольори цукерок – коричневий і синій.

Як пояснила Mars Snacking, ці кольори неможливо відтворити за допомогою натуральних інгредієнтів за розумною ціною.

Дослідникам вдалося відтворити інші кольори, використовуючи натуральні інгредієнти, але синій – представлений у 1995 році – виявився складнішим, частково через необхідність використовувати спіруліну, пігмент на основі водоростей.

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Для досягнення тієї ж інтенсивності кольору цього інгредієнта потрібно значно більше, що також створило складнощі при виробництві цукерок коричневого кольору.

Компанія розглядала можливість заміни синього та коричневого кольорів на фіолетовий і рожевий або переходу до триколірної суміші, але в кінцевому підсумку відмовилася від цих варіантів.

Водночас у новій лінійці без штучних барвників залишаться червоний, жовтий, помаранчевий та зелений кольори.

У 2016 році компанія пообіцяла виключити штучні барвники зі своїх продуктів, але пізніше змінила своє рішення, переконавшись, що споживачі не стурбовані цим.

Раніше ми писали, що Європейський Союз має намір посилити заходи щодо побутової техніки, яка містить токсичні "вічні хімікати" ПФАС. У результаті під загрозою опинився один із найпопулярніших кухонних гаджетів останніх років – аерогриль.

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