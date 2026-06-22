Ці електромобілі розкуповують українці: названо найпопулярніші нові та пригнані моделі

Серед нових електрокарів кияни віддають перевагу Toyota bZ4X.

У травні український автопарк поповнився 2652 електромобілями (BEV). Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Лідерами за кількістю реєстрацій електричних авто стали:

Київ − 324 од. (53% вживаних). Львівська область − 271 од. (92% вживаних). Київська область − 213 од. (73% вживаних). Рівненська область − 202 од. (95% вживаних). Волинська область − 195 од. (95% вживаних).

У сегменті нових електричних авто великою популярністю традиційно користуються автомобілі китайських брендів. До вже звичного BYD додався бренд ORA, машини якого вирізняються яскравим ретро-дизайном.

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Серед нових електромобілів лідерами стали:

у Києві − Toyota bZ4X;

у Львівській області − BYD Leopard 3;

у Київській області − BYD Sea Lion 06 EV;

у Рівненській області − Volkswagen ID.4;

у Волинській області − ORA 03.

Що стосується ввезених з-за кордону вживаних електромобілів, то тут українці віддають перевагу перевіреним моделям від Tesla, а також доступному Nissan Leaf, який став для багатьох вхідним квитком у світ електричних авто.

Серед імпортованих вживаних електрокарів лідерами виявилися:

у Києві та Київській області − Tesla Model Y;

на Львівщині − Tesla Model 3;

на Рівненщині та Волині − Nissan Leaf.

Автомобільний ринок України – останні новини

У травні український ринок нових легкових авто поповнився приблизно на 5,5 тисячі одиниць. З цього обсягу 63% продажів припало на приватних покупців, тоді як частка юридичних осіб склала 37%.

У приватному сегменті найпопулярнішою моделлю стала Mazda CX-5, тоді як у корпоративних продажах із суттєвим відривом лідирує Renault Duster.

Крім того, протягом травня в Україні було зареєстровано близько 3,8 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Найбільший попит серед них традиційно припав на автомобілі з бензиновими двигунами.

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