Ці електромобілі розкуповують українці: названо найпопулярніші нові та пригнані моделі

У травні український автопарк поповнився 2652 електромобілями (BEV). Такі дані наводить "УкрАвтопром".
Лідерами за кількістю реєстрацій електричних авто стали:
- Київ − 324 од. (53% вживаних).
- Львівська область − 271 од. (92% вживаних).
- Київська область − 213 од. (73% вживаних).
- Рівненська область − 202 од. (95% вживаних).
- Волинська область − 195 од. (95% вживаних).
У сегменті нових електричних авто великою популярністю традиційно користуються автомобілі китайських брендів. До вже звичного BYD додався бренд ORA, машини якого вирізняються яскравим ретро-дизайном.
Серед нових електромобілів лідерами стали:
- у Києві − Toyota bZ4X;
- у Львівській області − BYD Leopard 3;
- у Київській області − BYD Sea Lion 06 EV;
- у Рівненській області − Volkswagen ID.4;
- у Волинській області − ORA 03.
Що стосується ввезених з-за кордону вживаних електромобілів, то тут українці віддають перевагу перевіреним моделям від Tesla, а також доступному Nissan Leaf, який став для багатьох вхідним квитком у світ електричних авто.
Серед імпортованих вживаних електрокарів лідерами виявилися:
- у Києві та Київській області − Tesla Model Y;
- на Львівщині − Tesla Model 3;
- на Рівненщині та Волині − Nissan Leaf.
Автомобільний ринок України – останні новини
У травні український ринок нових легкових авто поповнився приблизно на 5,5 тисячі одиниць. З цього обсягу 63% продажів припало на приватних покупців, тоді як частка юридичних осіб склала 37%.
У приватному сегменті найпопулярнішою моделлю стала Mazda CX-5, тоді як у корпоративних продажах із суттєвим відривом лідирує Renault Duster.
Крім того, протягом травня в Україні було зареєстровано близько 3,8 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Найбільший попит серед них традиційно припав на автомобілі з бензиновими двигунами.