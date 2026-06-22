Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер оголосив про відставку

Він повідомив короля про своє рішення.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Він заявив, що залишає і посаду лідера Лейбористської партії та повідомив короля про своє рішення, пишуть Sky News і The Guardian.

Він зазначив, що "з повагою" сприймає те, що не є найкращою людиною для того, щоб очолити партію на наступних виборах.

"Питання, яке зараз ставить перед собою моя партія, полягає в тому, чи маю я найкращі можливості очолити її на наступних загальних виборах. Я чув відповідь партії на це питання, і сприймаю її з повагою", - сказав Стармер.

Відео дня

Водночас, як запевнив він, кожне його рішення було спрямоване на те, щоб вивести країну на перше місце. Стармер також повідомив, що звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії із проханням розробити графік конкурсу на посаду лідера партії.

Висування кандидатур триватиме з 9-го по 16 липня, перед канікулами в роботі парламенту. Це означає, що, ймовірно, на момент початку роботи парламенту у вересні з'явиться новий лідер Лейбористської партії, пише Sky News.

Відставка Стармера

Напередодні британські ЗМІ повідомляли, що Стармер уже в понеділок може оголосити про відставку, хоча ще у п’ятницю британський лідер заявляв, що боротиметься з будь-якою спробою усунути його від керівництва партією, і закликав лейбористів не руйнувати себе внутрішніми конфліктами.

Найімовірнішим наступником Стармера у Лейбористській партії розглядають 56-річного Енді Бернема, колишнього мера Великого Манчестера, який упевнено переміг представника правопопулістської партії Найджела Фараджа на виборах до парламенту в окрузі, де звільнилося місце.

Також ЗМІ писали, що голова МЗС Британії Іветт Купер закликала Стармера піти у відставку під час приватної розмови, яка відбулася цими вихідними.

Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії у липні 2024 року після перемоги на парламентських виборах.

Вас також можуть зацікавити новини: