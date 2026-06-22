В Україні готують масштабні податкові зміни: нардеп розкрив деталі

Майбутня реформа передбачена Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки.

В Україні після завершення воєнного стану має відбутися масштабна реформа оподаткування доходів фізичних осіб, частиною якої стане зміна моделі єдиного податку за польським зразком. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до завершення війни система спрощеного оподаткування змінюватися не буде. При цьому він переконаний, що після скасування воєнного стану доведеться усунути нинішню різницю в лімітах ПДВ для ФОПів та інших платників податків.

"Існування двох лімітів у межах однієї системи ПДВ – це аномалія, яку треба прибирати", – наголосив Гетманцев.

Відео дня

За словами нардепа, майбутня реформа передбачена Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки та має базуватися на польській моделі. Зокрема, пропонується встановити єдиний ліміт для реєстрації платниками ПДВ як для ФОПів, так і для інших суб'єктів господарювання, а також дозволити працювати на спрощеній системі при річному обороті до 2 млн євро.

Крім того, можуть бути запроваджені різні ставки єдиного податку залежно від виду діяльності. Для торгівлі ставка може становити близько 3%, тоді як для сфери послуг – від 10% і вище.

Окремо Гетманцев підтримав ідею спрощення адміністрування ПДВ. За його словами, цього року парламент очікує від Міністерства фінансів відповідний законопроєкт.

"Я вважаю, що до досягнення ліміту для ФОПів, наприклад 2 млн євро за польською моделлю, навіть за умови сплати ПДВ не мають блокуватися податкові накладні взагалі. Тобто правила блокування податкових накладних не мають розповсюджуватися на ФОПів до межі досягнення єдиного податку", - сказав Гетманцев.

Податки в Україні – останні новини

Нардеп Данило Гетманцев наголошував, що спрощена система оподаткування має існувати виключно для малого бізнесу і не може бути системоутворюючою в країні, адже великий і середній бізнес часто вчиняє злочин, мімікруючи під малий бізнес задля ухилення від сплати податків.

Українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження ПДВ для ФОПів.

Вас також можуть зацікавити новини: