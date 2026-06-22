З’явилися перші 'живі' фото iPhone 18 у оновленому дизайні

Усі чутки та витоки інформації вказують на те, що вихід базової моделі затримається до весни 2027 року.

Відомий інсайдер Majin Bu опублікував перше зображення базової моделі смартфона iPhone 18. Як стверджується, це макет, який використовують виробники аксесуарів для створення чохлів і захисного скла.

На фото показано смартфон у сріблястому корпусі з великою довгастою вставкою на задній панелі та блоком подвійної камери.

Спалах і додатковий сенсор винесені окремо і знаходяться на помітній відстані від основного блоку камер. Загалом компонування нагадує дизайн Pro-моделей Apple.

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Судячи з макетів, базовий iPhone 18 не зазнає жодних змін з фронтальної сторони. Dynamic Island залишиться такого ж розміру, як і в iPhone 17.

Напередодні головний Apple-інсайдер Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року не вийде. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і перший складаний iPhone. Базовий iPhone 18 очікується лише навесні (орієнтовно в березні-квітні) 2027 року разом з iPhone 18e та iPhone Air 2.

Тим часом Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв. За підрахунками аналітиків, вартість iPhone 18 Pro може становити 1400 доларів – на 300 доларів більше, ніж iPhone, а iPhone 18 Pro Max може коштувати від 1500 доларів,

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