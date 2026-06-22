З’явилися перші 'живі' фото iPhone 18 у оновленому дизайні

Відомий інсайдер Majin Bu опублікував перше зображення базової моделі смартфона iPhone 18. Як стверджується, це макет, який використовують виробники аксесуарів для створення чохлів і захисного скла.
На фото показано смартфон у сріблястому корпусі з великою довгастою вставкою на задній панелі та блоком подвійної камери.
Спалах і додатковий сенсор винесені окремо і знаходяться на помітній відстані від основного блоку камер. Загалом компонування нагадує дизайн Pro-моделей Apple.
Судячи з макетів, базовий iPhone 18 не зазнає жодних змін з фронтальної сторони. Dynamic Island залишиться такого ж розміру, як і в iPhone 17.
Напередодні головний Apple-інсайдер Марк Гурман підтвердив чутки, що iPhone 18 цього року не вийде. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і перший складаний iPhone. Базовий iPhone 18 очікується лише навесні (орієнтовно в березні-квітні) 2027 року разом з iPhone 18e та iPhone Air 2.
Тим часом Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв. За підрахунками аналітиків, вартість iPhone 18 Pro може становити 1400 доларів – на 300 доларів більше, ніж iPhone, а iPhone 18 Pro Max може коштувати від 1500 доларів,