Сили оборони уразили центр космічного зв'язку РФ під Москвою, – Генштаб

Також було уражено низку інших важливих обʼєктів РФ.

Українські захисники уразили центр космічного зв’язку "Дубна", який розташований у Московській області Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що після атаки на обʼєкті почалося масштабне задимлення. Наразі Сили оборони ще зʼясовують результативність атаки.

Крім того, українські захисники уразили полігон підготовки операторів БпЛА в районі тимчасово окупованого Дебальцевого на Луганщині, а також пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

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Також повідомляється про ураження командно-спостережних пунктів РФ неподалік Ільок-Пеньковки Бєлгородської області Росії, а також у районі Покровська на Донеччині. Крім того, Сили оборони уразили автомобільний міст біля Василівки в Запорізькій області, який окупанти використовували для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії в регіоні.

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, раніше українські захисники уразили низку обʼєктів по обидва боки Кримського мосту. На тлі цих атак у Силах безпілотних систем також натякнули на можливе ураження самого в мосту в майбутньому, зазначивши, що під час згаданого удару українські захисники "дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст".

Президент Володимир Зеленський раніше також наголошував, що Україна вже розробила нові БПЛА, які здатні летіти на відстань у понад 3000 кілометрів. Він наголосив, що Сили оборони вже розпочали процес з повернення війни до російських домівок і додав, що Україні відомі адреси важливих обʼєктів на території РФ.

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