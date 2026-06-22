У Навроцького образилися, що Зеленський відправив їм орден поштою

Також у канцелярії пояснили, чому не забрали орден у Муссоліні і Шредера.

Відправивши Орден Білого Орла назад до Польщі поштою, президент Володимир Зеленський ще раз образив поляків. Про це йдеться у дописі міністерки канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Агнешки Єнджак в мережі Х.

У канцелярії пояснили також, чому не відкликали цю ж нагороду італійському диктатору Беніто Муссоліні, російській імператриці Катерині ІІ та німецькому проросійському політику, колишньому канцлеру Герхарду Шредеру.

"Перші двоє давно померли, і Польща не скасовує орден посмертно. Колишній канцлер Німеччини, навпаки, ніколи не ображав польську націю так відкрито, як український президент, хоча його діяльність від імені путінської Росії слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи. За часів правління Шредера в Німеччині не було встановлено жодних пам'ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жоден підрозділ Бундесверу не був названий на честь "героїв СС"", - зазначила Єнджак.

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Також вона вказала на те, що Зеленський, коли отримував нагороду три роки тому, "не скаржився на її наявність" у Муссоліні чи Шредера.

"Більше того, він додав ще одну образу до образи, пов'язаної з найменуванням підрозділу української армії на честь "героїв УПА", відправивши нагороду назад кур'єром", - зауважили в канцелярії.

За словами міністерки, "суть справи полягає в навмисній образі українським лідером нації, яка протягом останніх чотирьох років довела свою найкращу дружбу з Україною".

"Не шанують убивць предків тих, хто допомагав тобі, коли це було питання життя чи смерті. Коли хтось простягає руку допомоги, і ти з радістю її приймаєш, не ображають людину, яка тобі допомагає. Давайте будемо відвертими: президент Навроцький відкликав орден, але не забрав свою простягнуту руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо, щоб нас ображали", - заявили у президента Польщі.

Зеленський повернув Орден Білого Орла

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 червня президент Польщі позбавив Зеленського ордена Білого Орла після того, як президент України присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

20 червня Зеленський повернув Навроцькому орден, продемонструвавши фото з "Нової пошти", де формувалася посилка для відправлення нагороди. При цьому він наголосив: "Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись".

Услід від польських орденів після рішення Польщі відмовилися і колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Також очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

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