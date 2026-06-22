В Україні різко здорожчали огірки та капуста: які ціни на овочі зараз

Більшість фруктів та ягід в гурті теж активно дорожчали.

Гуртові ціни на огірки в Україні, попри літній сезон, за минулий тиждень зросли рівно на 10 гривень – з 25-40 до 35-50 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

При цьому помідори продовжують дешевшати – їх відпускають по 65-85 замість 70-100 грн/кг за тиждень до цього. Також відчутно знизилася вартість солодкого перцю – зі 125-170 до 100-120 грн/кг.

З ходових овочів в Україні ледь не вдвічі злетіла ціна на молоду білокачанну капусту – з 15-18 до 27-30 грн/кг. Водночас молода картопля, навпаки, подешевшала – з 35-65 до 18-65 грн/кг.

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Вартість кілограму старої картоплі в гурті зросла на гривню – до 14-17 грн. Кілограм ріпчастої цибулі здорожчав одразу на 3 гривні, або на 20% – до 16-18 грн. На баклажани розкид цін різко звузився – з 100-190 до 120-130 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті сильно здорожчали груші – з 45-80 до 65-90 грн/кг. Також зросли ціни на полуницю – з 70-120 до 90-180 грн/кг та черешню – з 70-110 до 130-190 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що овочі в Україні будуть дешевими тільки влітку, а вже восени можуть додати до 15% вартості. М’ясо, за його словами, може здорожчати до 20%, тоді як загальне здорожчання хліба за рік становитиме 25%.

При цьому заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас зазначив, що влітку також традиційно зменшується споживання молочних продуктів, тому мережі будуть пропонувати акційні знижки на цю групу товарів. Найбільше це стосуватиметься продуктів з високим вмістом жиру, як масло та сметана.

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