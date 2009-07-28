Посадовці Обухівської РДА незаконно передали у власність 37 га земель водного фонду

Київ. 28 липня. УНІАН Головне слідче управління МВС України порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, стосовно посадових осіб Обухівської райдержадміністрації Київської області, які незаконно передали у приватну власність земельну ділянку площею 37 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, справу порушено за матеріалами працівників ГУБОЗ.

Нагадаємо, що у 2008 році невстановлена особа за підробленими заявами отримала від Обухівської РДА дозвіл на розробку проекту землеустрою відведеної земельної ділянки площею 37 га (у вигляді двох островів) в адміністративних межах Української міської ради. В заявах були використані копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду 19 громадян – студентів столичних вишів. У червні 2009 року за цим фактом ГСУ МВС України порушило кримінальну справу за ч.1 та 3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

В подальшому було з’ясовано, що відведені земельні ділянки належать до земель водного фонду та є повноцінними островами Канівського водосховища. За висновками фахівців Інституту геодезії, картографії та кадастру, 20 га з виділеної землі припадає на острови, що заросли кущами та деревами, а інші 17 – водну поверхню. Також, за нормами водного законодавства, на цю землю встановлені обмеження на господарську діяльність, що означає заборону передавати її у приватну власність, приватизувати, використовувати для садівництва, городництва тощо.

Проте, за даними оперативників ГУБОЗ, Обухівська райдержадміністрація всупереч всім встановленим нормам законодавства, винесла рішення про передачу даної земельної ділянки у приватну власність 19-ти вищезгаданим студентам. Далі ці 19 кусків землі неодноразово перепродувалися.

Наразі з метою забезпечення відшкодування державі збитків на землю площею 37 га накладено арешт. За попередніми даними фахівців, комерційна ціна цієї землі сягає понад 110 млн. грн. Працівники ГУБОЗ продовжують встановлювати осіб, які причетні або можуть бути причетними до цієї злочинної афери, яка несе шкоду природному середовищу зокрема.