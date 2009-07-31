За підозрою в отриманні хабара затримано голову бюджетної комісії міськради

Київ. 31 липня. УНІАН. У Дніпропетровську за підозрою в отриманні хабара затримано голову бюджетної комісії міської ради Ірину ШАЙХУТДИНОВУ.

Як повідомило ІА «Новий міст» джерело в СБУ, правоохоронні органи затримали І.ШАЙХУТДИНОВУ 30 липня.

За даними джерела, затримання голови бюджетної комісії Дніпропетровської міськради є результатом розробки СБУ з усіма попередніми діями з боку правоохоронних органів (прослуховування телефонних розмов тощо). На даний момент І.ШАЙХУТДИНОВА перебуває під вартою, справою займаються СБУ і прокуратура Дніпропетровської області.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області прокоментувала інформацію таким чином: «Підозрювана вимагала в генерального директора одного з акціонерних товариств області хабар у розмірі 150 тис. грн. за вирішення питання щодо передачі земельної ділянки в Кіровському районі в оренду вищезгаданому товариству й за сприяння у зменшенні розміру обов`язкової пайової участі АТ у впорядкуванні міста Дніпропетровська з 1,5 млн. грн. до 500 тис. грн».

За даними прес-служби облпрокуратури, 30 липня проти затриманої було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання й отримання хабара, карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років і з конфіскацією майна).