У ФДМУ нарікають, що ОПЗ перестав бути «куркою, що несе золоті яйця»
Парфененко відповідав на питання
На сьогоднішній день Одеський припортовий завод (ОПЗ), на жаль, перестав бути так званою куркою, що несе золоті яйця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов`язку голови Фонду державного майна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО сьогодні під час Інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net.
За його словами, через об`єктивно високу ціну на природний газ, який є основною сировиною в роботі цього підприємства, ОПЗ цього року став збитковим. «У зв`язку з цим актуальним є питання залучення ефективного інвестора, який шляхом постачання природного газу за економічно обгрунтованими цінами зможе забезпечити прибуткову роботу Одеського припортового заводу», - вважає Д.ПАРФЕНЕНКО. А разом з тим – і гарантувати соціальні стандарти трудовому колективу ОПЗ, як це передбачено умовами продажу, додав він.
Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення.
Нагадаємо, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу раніше планували провести 20 травня 2008 року. Проте Рада національної безпеки і оборони України 16 травня 2008 р. заборонила уряду і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств. Рішення РНБО було введене в дію указом Президента України.
7 липня 2008 року Віктор ЮЩЕНКО своїм указом знову припинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.
У листопаді 2008 р. В.ЮЩЕНКО визнав свій указ від 7 липня таким, що втратив силу.
Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.
Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.