Мінекономіки внесе на Кабмін стратегію розвитку «Україна-2020»

Міністерство економіки України ініціює стратегію розвитку України «Україна-2020».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Ми виноситимемо на розгляд уряду цілу низку нормативно-правових актів, які визначатимуть нову стратегію державної політики на подальший період. Зокрема, в перших числах вересня буде винесено на розгляд уряду стратегію розвитку України «Україна-2020», стратегію національної модернізації, де відображатиметься вся політика із соціально-економічного розвитку як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу», - повідомив міністр.

Крім того, за словами Б.ДАНИЛИШИНА, на найближче засідання уряду буде винесено проект закону України «Про державне прогнозування й стратегічне планування», де розглядатиметься нова політика щодо організації стратегічного планування й прогнозування. «Реалізація цього законодавчого акту дасть змогу створити цілісну систему розробки найнеобхідніших для реалізації соціально-економічної політики документів, починаючи з довгострокових стратегічних і закінчуючи найдетальнішими річними планами роботи центральних органів виконавчої влади. Крім того, це дасть змогу забезпечити повну узгодженість між довгостроковими й середньостроковими програмними документами», - вважає міністр.

Він також повідомив, що Мінекономіки має намір винести на найближче засідання уряду нову редакцію Закону України «Про ціни й ціноутворення», де буде визначено єдині методи обчислення цін, калькуляція собівартості продукції, передбачено механізми ринкової стабілізації, адміністративні методи регулювання. Крім того, дію закону про ціни й ціноутворення поширюватиметься на фізичних осіб.

Також на найближче засідання уряду буде винесено законопроект, на «який усі в Україні так довго чекали», - про внутрішню торгівлю, повідомив Б.ДАНИЛИШИН.