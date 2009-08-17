В Євпаторії міліціонери до смерті побили чоловіка

Прокуратура розслідує обставини події в Євпаторії, в результаті якої помер місцевий житель.

За даними правозахисників, чоловік помер від ушкоджень, що їх завдали йому співробітники патрульно-постової служби.

Прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу (завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть постраждалого), повідомив УНІАН представник прес-служби прокуратури Криму. Затримано чергового інспектора міськвідділу міліції.

Правозахисник Марк БЕН-НАЇМ стверджує, що міліційний патруль на початку серпня затримав чоловіка і доставив його до чергової частини міськвідділу. «Там вони вимагали у нього гроші, піддали тортурам. За інформацією, одержаною нами від жителів Євпаторії, його мати нещодавно повернулася із заробітків в Італії. Коли побачили, що людині погано, відвели додому, при цьому ніде не записали, що затримували його», - відзначив правозахисник. Після цього чоловік помер. «У нього були розрив селезінки й інші ушкодження, які спричинили смерть», - заявив М.БЕН-НАЇМ агентству УНІАН по телефону.

«У міліції (учасників інциденту) така версія: йшов п`яний чоловік вулицею, напав на міліційний патруль, його привели у відділення міліції, він звідти втік. Коли втікав, упав на сходах, розірвав селезінку, після цього побіг так, що вони його наздогнати не змогли. Саме фактом втечі черговий пояснює відсутність запису про затримання», - сказав правозахисник, додавши при цьому: дана версія не витримує критики, а медекспертиза не підтвердила, що затриманий був п`яний.

У міліції Криму підтвердили факт порушення кримінальної справи й затримання чергового інспектора. «Прокуратура розбирається, там суперечливі свідчення», - відзначив співрозмовник агентства.