Чиновник КМДА вимагав хабара

Співробітники Центрального антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою затримали під час отримання хабара начальника відділу погодження проектів землеустрою та підготовки містобудівних умов та обмежень забудов земельних ділянок Управління дозвільної документації та організаційно-правових питань КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник вимагав та отримав хабара за підготовку і затвердження попереднього висновку проекту відведення земельної ділянки в одному з районів столиці.

Відносно підозрюваного Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України