Начальник однієї зі служб митниці привласнила понад 200 тис. грн.

У Вінниці працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці за привласнення понад 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України. підозрювана впродовж двох останніх років, шляхом завищення розміру власної зарплати, привласнила 216,3 тис. грн.

Прокуратурою Вінниці порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.