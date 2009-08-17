Тимошенко: у банку «Київ» знайшли арсенал «важкої зброї»

Міністерство внутрішніх справ України порушило кримінальну справу за фактом знищення фінансових документів у банку "Київ". Про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що уряду вдалося поставити свого керівника в цьому банку лише кілька днів тому. "І що цікаво, коли проходило затягування з призначенням керівника цього банку від уряду, водночас масово вивозилися документи з банку. Ці документи знищувалися, і коли наша команда увійшла з новим керівником у банк «Київ», затримали людей, які вивозили документи з банку, які, по суті, нищили всю бухгалтерію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона відзначила, що за цим фактом порушена кримінальна справа Міністерством внутрішніх справ.

Вона також повідомила, що під час перевірки в банку "Київ" було виявлено зброю. «У цьому банку було виявлено достатню кількість зброї, причому важкої зброї, і також не було пояснено, ні звідки ця зброя у цьому банку, ні яке угрупування цей банк представляв, щоб потрібно було зберігати в цьому банку цілий арсенал», - сказала прем`єр.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила побажання, щоб в майбутньому Національний банк «більш швидко і динамічно працював з підготовки банків до рекапіталізації». За її словами, "якби вчасно були призначені керівники від уряду в ці банки, зокрема у банк "Київ", то ми б значно швидше провели оздоровлення цього банку".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в процесі рекапіталізації банків уряд виявляє «великі пласти порушень, які сталися в банківській системі». Саме ці порушення і призвели, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, до виникнення проблем у банках.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Кабінет міністрів України затвердив перелік з семи банків для рекапіталізації державою, серед яких: «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення щодо рекапіталізації трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх до статутних капіталів «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». «Родовід Банк», зокрема, одержав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» - 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.