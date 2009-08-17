Яценюк хоче референдуму, щоб зупинити олігархів

Громадська організація “Фронт змін” ініціює проведення всеукраїнського референдуму щодо Конституції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Фронту змін”.

З цією метою, 15 серпня, у понад 300 населених пунктах всіх регіонів України пройшли збори ініціативних груп, які поклали початок всеукраїнському референдуму проти маніпуляцій із Конституцією. У зборах взяли участь близько 100 000 осіб. Учасники обговорили й затвердили питання, які буде винесено на референдум. Протоколи зборів будуть направлені в Центральну виборчу комісію.

У своєму зверненні до учасників зборів лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК підкреслив, що ініціював референдум після того, як у червні провалилися відомі перемовини про внесення змін до Конституції, суттю яких була узурпація влади в країні. «Олігархічні групи хотіли остаточно поділити країну на зони впливу і зробити так, щоб ніхто не зміг контролювати їх. Щоб президент обирався в парламенті підконтрольними їм фракціями», – наголосив він.

В той же час, додав він, спроби узурпації влади не припинилися. “Мета олігархічних кланів – поділити у цій країні все: уряд, парламент, правоохоронні органи, суди, місцеві органи влади, земельні угіддя і навіть людей. Громадянам в їхньому варіанті країни відведена роль кріпаків… Саме такі «порядок» і «стабільність» вони хочуть законсервувати навічно. Ми мусимо зупинити їх», – сказав лідер А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що референдум за народною ініціативою покликаний захистити право народу формувати владу та впливати на неї, а також захистити Конституцію від маніпуляцій. Для цього на референдум виносяться норми, які зроблять внесення змін до Основного Закону виключним правом українського народу.

На зборах громадян з проведення всенародного референдуму було підтримано три питання, які виносяться на голосування. Громадянам пропонується затвердити зміни до трьох статей Конституції.

1. Чи затверджуєте (схвалюєте) ви нову редакцію частини першої статті 71 Конституції України наступного змісту: «Вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів та депутатів місцевих рад є вільними й відбуваються на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування»?

2. Чи затверджуєте (схвалюєте) ви частину першу статті 90 Конституції України наступного змісту: «Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Строк повноважень Верховної Ради України може бути продовжений лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану»?

3. Чи затверджуєте (схвалюєте) ви частину другу статті 154 Конституції України наступного змісту: «Зміни та доповнення до Конституції України можуть бути затверджені безпосередньо на всеукраїнському референдумі. Зміни та доповнення до Конституції України, затверджені на такому референдумі, є загальнообов’язковими і не потребують прийняття будь-яких рішень чи здійснення дій органами державної влади або їх посадовими особами»?

Учасники зборів вибрали ініціативні групи, які займатимуться збором підписів у своїх містах, селищах і селах.