Генпрокуратура повернула ГоловКРУ матеріали ревізії

Генеральна прокуратура України повернула Головному контрольно-ревізійному управлінню матеріали ревізії, на підставі яких було звільнено міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.

Як пише видання “Дело” (№ 129 від 19 серпня 2009 року), Генпрокуратура повернула матеріали ревізії Контрольно-ревізійного управління, які стали причиною корупційного скандалу в Міноборони. На підставі цих документів прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО ініціювала відставку міністра оборони Ю.ЄХАНУРОВА.

За словами першого заступника голови Головного управління військової прокуратури Василя КОЗАЧУКА, документи КРУ щодо зловживань в оборонному відомстві не було оформлено належним чином — в них немає деталізації фактів посадових порушень, викладених у матеріалах ревізорів.

Газета нагадує, що в травні керівник ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ виступив із звинуваченнями на адресу оборонного відомства. Він заявив про факти протизаконного відчуження і продажу землі Міністерства оборони, про зловживання при забезпеченні солдатів харчуванням, а також про порушення при проведенні військовими тендерних закупівель пального. Всі ці матеріали були передані ревізорами до Генпрокуратури.

У Контрольно-ревізійному управлінні підтверджують, що Генпрокуратура повернула їм результати контрольних перевірок у Міністерстві оборони. Проте, як відзначила заступник директора департаменту контролю у сфері органів влади і оборони Тетяна МАРЧУК, в своєму листі слідчі Генпрокуратури не відкидали факт фінансових порушень в оборонному відомстві. «Вони лише вимагали вказати, які збитки і витрати спричинили порушення в Міністерстві оборони», — сказала Т.МАРЧУк. За її словами, КРУ розглянуло вимоги і вже повторно передало до Генпрокуратури деякі матеріали перевірки.

Водночас в департаменті загального нагляду Генпрокуратури уточнили, що поки ГоловКРУ не надасть всі необхідні документи в повному обсязі з інформацією, яких збитків завдали дії чиновників Міноборони, про кримінальну відповідальність і висунення звинувачень не може бути й мови. На даний момент, говорять в прокуратурі, до роботи над документами КРУ залучено податкову службу, МВС, Пенсійний фонд, інші органи і відомства, і говорити про результати рано. Окрім звинувачень чиновників Міноборони у земельних порушеннях.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні Кабінету міністрів були оприлюднені результати перевірки ГоловВКРУ господарської діяльності Міністерства оборони і заявлено про виявлення масштабних порушень в земельній сфері, про корупцію при організації харчування солдатів і закупівлі пального для військової техніки.

26 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Генпрокуратурі розслідувати звинувачення на адресу на той час міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА щодо корупції в оборонному відомстві.

5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

16 липня Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав безпідставними звинувачення КРУ на адресу керівництва Міноборони на підставі документів, наданих Генеральною прокуратурою. За словами Ю.ЄХАНУРОВА, Генпрокуратура підтвердила, що зловживань з боку Міноборони в земельних питаннях, а також у сфері забезпечення армії продуктами харчування не було.