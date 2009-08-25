Затримано підозрюваних у пограбуванні підприємця на 1 млн. дол.

У Києві затримано чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні підприємця на суму понад 1 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, у результаті оперативно-розшукових заходів працівники столичної міліції затримали двох раніше судимих киян, 1974 та 1975 років народження, обидва – без постійного місця роботи.

Затриманих підозрюють у тому, що в червні цього року, в під’їзді одного з житлових будинку на території Печерського району, вони, погрожуючи ножем мешканцю Києва, відібрали в нього ключі від квартири, з якої викрали понад 1 млн. доларів США.

Наразі за цим фактом тривають слідчі дії.

За інформацією джерела у правоохоронних органах, затриманих чоловіків підозрюють у розбійному нападі та пограбуванні підприємця Михайла ГОНЧАРА, який є колишнім зятем Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня за фактом нападу на М.ГОНЧАРА столична міліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Тоді ЗМІ повідомляли, що 7 червня у Києві грабіжники напали на підприємця М.ГОНЧАРА.

За інформацією видання, М.ГОНЧАР був громадянським чоловіком Віталіни ЮЩЕНКО (доньки Президента України), він - батько онуки Президента Ярини.

За даними газети, М.ГОНЧАР повертався додому о третій годині ночі і в під’їзді будинку на нього падали троє людей в масках.

М.ГОНЧАР спробував втекти, проте грабіжники наздогнали його, оглушили і вивезли до якоїсь лісосмуги. Злочинці забрали ключі від квартири і сейфа, а потім, кинувши підприємця, знову поїхали до нього додому.

За словами батька потерпілого, якому син по телефону розповів про подію, грабіжники забрали з квартири більш як 1,2 млн. грн. (понад 150 тисяч доларів), а також кілька десятків імпортних годинників (їх вартість поки що невідома).