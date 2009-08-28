Існує загроза радіоактивного забруднення реки Прип’ять

Прокуратура Київської області в результаті проведених перевірок попереджає про високий рівень загрози радіоактивного забруднення води у річці Прип’ять, що може вплинути на стан води у Дніпрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні колегії у Чорнобилі повідомив прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ.

За його словами, внаслідок недостатнього фінансування за межі прибережно-захисної смуги Прип’яті не вивезено 27 радіоактивно забруднених об’єктів загальною вагою 1,5 тис. тонн. Це техніка, залишена більше 20 років тому у воді і не піднята на поверхню, яка є найбільшим джерелом радіоактивного забруднення.

Як зазначив прокурор, для підняття техніки з води потрібні не дуже великі кошти, однак цього зроблено досі не було.

Крім того, прокуратура виявила незакінчене укріплення берегів Прип’яті, що розмиваються забрудненою водою.

За словами О.ГАРДЕЦЬКОГО, один із берегів річки було укріплено ще за часів СРСР, а за 20 років Незалежності України «жодного камінчика для укріплення берегу покладено не було».

«Залишення осторонь цих питань становить загрозу забруднення підземних вод та річки Прип’ять, що є однією з основних артерій Дніпра та джерелом водозабезпечення населення значної території України», - підкреслив О.ГАРДЕЦЬКИЙ.