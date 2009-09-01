КРУ підрахувало збитки через незаконі операції влади Києва

Внаслідок незаконних операцій з передачею в оренду і відчуженням комунального майна, а також реалізації частки Київської міської ради у статутних фондах суб’єктів підприємницької діяльності, бюджет столиці втратив понад 215 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Головному контрольно-ревізійному управлінні України, про це свідчать результати державного фінансового аудиту виконання бюджету Києва за 2007-2008 роки та перший квартал 2009 року, проведеного на виконання доручення Кабінету міністрів у березні-липні поточного року.

Так, належні Київраді прості іменні акції, вартість яких еквівалентна вартості внесених у 2000 році до статутного фонду ЗАТ «Гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр» основних засобів та права користування земельною ділянкою в Києві загальною площею 5,39 га, продано за 2,02 млн. грн., хоча реальна вартість тільки земельної ділянки становила на момент відчуження у 2007 році понад 107,9 млн. грн.

Також за заниженими цінами (за 300 тис. грн.) продано нежитлове приміщення по вул. Тургенєвській, 21, загальною площею 456,9 кв. м, що було внесене Київрадою у статутний фонд ТОВ «ФК «Арсенал - Київ», хоча його реальна вартість на момент продажу становила не менше 9 млн. грн.

Вкрай малі доходи, зазначають у ГоловКРУ, одержує столичний бюджет від передачі в оренду комунального майна. Розміри ставок орендної плати за користування нежитловими приміщеннями комунальної власності занижувались, а при визначенні порядку розподілу орендної плати між орендодавцем і бюджетом міста не враховувались інтереси територіальної громади щодо необхідності збільшення надходжень до бюджету.

Зокрема, у 2007-2008 роках органами місцевого самоврядування Києва приймались рішення щодо зарахування: до бюджету міста - 30% плати за оренду, на рахунки балансоутримувачів – 70% орендної плати. Крім того, орендодавці укладали договори надання послуг з користування приміщеннями, замість договорів оренди, що дало змогу уникнути необхідності перерахування частини коштів до бюджету.

Як наслідок, втрачено можливість додатково збільшити доходи бюджету міста на суму понад 100 млн. грн.