Керівники регіонів поширюватимуть ідеї конституційної реформи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає керівників регіонів довести до українців необхідність проведення конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні під час наради з керівниками Криму, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та інших керівників регіонів.

«Я хочу у вашій особі побачити вірних бійців», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «через вас ми повинні довести до нації, що зміна моделі влади – це перше завдання політичної реформи».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що лише за останній час керівники двох найбільших парламентських політичних сил уже намагались фактично узурпувати владу, і сьогодні ніхто не може гарантувати, що не буде третьої спроби.

Президент наголосив, що протидіяти «таким політичним іграм» можна лише шляхом проведення конституційної реформи, і додав, що надзвичайно важливо обговорити зміни до Конституції саме зараз – до президентських виборів, тому що потім вже буде пізно.