Кабмін створить Нацкомісію, яка встановлюватиме тарифи на ЖКП

Уряд найближчим часом внесе до Верховної Ради України законопроект, що передбачає створення Національної комісії регулювання комунальних послуг. Передбачається, що їй будуть передані повноваження зі встановлення тарифів на тепло-, водозабезпечення і водовідведення, які на даний момент регулюють місцеві органи влади.

Про це пише газета «Дело» (№138), посилаючись на інформацію міністра з питань ЖКГ Олексія КУЧЕРЕНКА.

Окрім встановлення тарифів, новий держорган візьме на себе контроль над виконанням ліцензійних вимог і законодавчих норм у сфері ЖКГ. Згідно із законопроектом, Нацкомісія зможе штрафувати за порушення ліцензійних вимог або невиконання її рішень на суму від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. «Ми передамо цьому органу багато функцій міністерства. Думаю, вона зможе навести лад на ринку комунальних послуг, який зараз перебуває у важкому стані», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Екс-міністр з питань ЖКГ, народний депутат від Партії регіонів Олександр ПОПОВ вважає, що створення Нацкомісії відповідає світовій практиці - незалежний регулятор комунальних тарифів є практично в кожній країні.

«Нинішня ситуація в Україні свідчить, що тарифи потрібно терміново виводити за рамки політики», - наголосив він. Раніше разом зі своїми колегами по Партії регіонів О.ПОПОВ підготував аналогічний законопроект. Нещодавно він обговорювався на нараді в міністерстві, проте, судячи з усього, члени уряду відкинули цей документ, зазначає газета.

Голова Асоціації теплотехнічних компаній Віталій ЯКОВЕНКО акцентував увагу на труднощах, які можуть виникнути під час роботи Нацкомісії.

«Ціни на комунальні послуги не можуть бути однаковими по всій Україні. Представники з центру повинні будуть виїжджати в кожен населений пункт і оцінювати ситуацію, входити в положення кожного підприємства: які у нього втрати (наприклад, тепло), яка зношеність основних фондів», - сказав В.ЯКОВЕНКО газеті.

На даний момент в питанні створення Нацкомісії уряд поки що не досяг згоди з місцевими владами, зокрема з Асоціацією міст України. За інформацією видання, через тиждень керівництво МінЖКГ планує провести зустріч з мерами найбільших міст, щоб заручитися їхньою підтримкою в питанні створення Нацкомісії.