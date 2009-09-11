Міліція встановила хто бив фотографа УНІАН на заводі «Таврія»
Підозрюваний провини не визнає
Міліція встановила та допитала особу, яка наносила тілесні ушкодження фотокореспонденту УНІАН Віталію ДАНИЛЬЧЕНКУ під час рейдерської атаки на завод «Таврія» у Новій Каховці.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВС України в Херсонській області.
Як зазначив співрозмовник агентства, ця особа є охоронцем підприємства. Однак під час опитування він категорично не визнав, що вчиняв будь-які протиправні дії, в тому числі застосування фізичної сили до журналіста.
У той же час, як зазначили в УМВС, постраждалий встиг зафіксувати за допомогою фотокамери момент нападу.
На даний час експертизу розбитої фотокамери завершено, і, як очікується, завтра експерт надасть свої висновки та поверне «залишки» фотокамери В.ДАНИЛЬЧЕНКУ.
Разом з тим в херсонській міліції не виключають, що в подальшому цю справу розслідуватиме Ново-Каховська районна прокуратура, після того, як міліція збере достатню кількість матеріалів.
Як повідомлялося, 3 вересня приблизно о 20.15 майже 170 осіб, вдягнуті в чорну уніформу та екіпіровані спецзасобами, намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія». На захист заводу виступили його співробітники та місцеві жителі, в цілому близько 1 тис. чоловік.
Під час зіткнень постраждав фотограф УНІАН по Херсонській області Віталій Данильченко.
Охоронець заводу (на фото крайній зліва), ймовірно, прийнявши Данильченка за фотографа з боку нападаючих, завдав йому тілесних ушкоджень і розбив фотоаппаратуру. За словами Данильченка, охоронець біля прохідної заводу повалив його на асфальт і почав завдавати ударів гумовою палицею. Коли фотограф спробував встати, його почав бити ще один працівник заводу.