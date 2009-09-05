Фотограф УНІАН постраждав під час захоплення заводу "Таврія" (фото)

Фотограф УНІАН по Херсонській області Віталій Данильченко постраждав під час рейдерського захоплення адміністративної будівлі заводу "Таврія" у Новій Каховці 3 вересня 2009 р.

Охоронець заводу (на фото крайній зліва), ймовірно, прийнявши Данильченка за фотографа з боку нападаючих, завдав йому тілесних ушкоджень і розбив фотоаппаратуру. За словами Данильченка, охоронець біля прохідної заводу повалив його на асфальт і почав завдавати ударів гумовою палицею. Коли фотограф спробував встати, його почав бити ще один працівник заводу.

Нині Данильченко в лікарні із струсом мозку, переломом і множинними травмами. Херсонська міліція проводить перевірку обставин нападу на журналіста.

Як повідомляв УНІАН, міліція затримала 169 учасників рейдерської атаки на новокаховський завод «Таврія», під час сутичок було поранено 39 осіб. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, вчора о 20.15 до міліції надійшло повідомлення про те, що велика група озброєних людей намагається увірватися і захопити адміністративну будівлю заводу. Як з’ясували співробітники міліції, які прибули на завод через 10 хвилин після виклику, близько 180 осіб віком від 20 до 35 років, озброєні арматурою, палицями, кийками, “заточками”, наручниками тощо, намагаються захопити завод. За словами міністра, на завод з метою захисту також прибуло близько тисячі працівників підприємства.

Фото УНІАН