ФДМ не бачить юридичних перешкод для продажу ОПЗ

Юридичних перешкод для проведення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу на сьогодні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, вчора суд скасував заходи забезпечення, раніше винесені за позовом ВАТ ”Азот” (м. Черкаси).

«Таким чином, за тими документами, які офіційно є у Фонді держмайна, я можу зробити висновок, що немає юридичних перешкод для проведення конкурсу з продажу ОПЗ», - зазначив він.

За його словами, більше ніяких офіційних судових повідомлень про заборону проведення конкурсу до Фонду не надходило. Щодо позову Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО він зазначив, що суд не розглядав цю справу.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод”.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

Окружний адміністративний суд Києва виніс три ухвали про заборону ФДМУ проводити конкурс із приватизації ОПЗ: за позовами екс-голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ВАТ «Азот» (Черкаси) і ВАТ «Дніпроазот».

22 вересня ФДМУ повідомив, що заявки на участь у конкурсі з приватизації ОПЗ подали ТОВ ”Азот-сервіс (Росія)”, ТОВ ”Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ ”Нортіма” (Україна).

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій – із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.