Ющенко назвав приватизацію ОПЗ незаконною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попереджає, що відповідальність за усі згубні наслідки поспішної і незаконної приватизації Одеського припортового заводу лягає на Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси сказала прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА

За її словами, нинішня приватизація Одеського припортового заводу викликає неприємні асоціації щодо повторення уже пройденого (В.ЮЩЕНКО раніше порівнював продаж ОПЗ з продажем “Криворіжсталі” - УНІАН)

«Заявлена ціна у 4 мільярди гривень не витримує критики, адже ще рік тому за підприємство пропонували понад 2 мільярди доларів», - наголосила І.ВАННИКОВА, додавши, що приватизацію намагаються здійснити якнайшвидше, аби “закрити бюджетні дірки”.

Вона зауважила, що натомість уряд мав би пояснити громадськості, у чому причина неспроможності виконати бюджет, і співпрацювати з іншими органами влади, насамперед з Президентом і Верховною Радою, для вирішення проблем по суті.

«Зрештою, найбільш вірогідним покупцем є компанія, афільована із «Газпромом» – фактично, державним підприємством сусідньої країни. А це викликає запитання і щодо дотримання українського законодавства про приватизацію, і щодо міркувань національної безпеки», - наголосила прес-секретар Президента.

За її словами, В.ЮЩЕНКО вважає такий підхід уряду до приватизації стратегічних об’єктів абсолютно неприйнятним.

«Політикам, які збираються і після виборів жити і працювати у цій країні, варто було би думати не лише про сьогодні, а і про завтра», – передала слова Президента І.ВАННИКОВА.