Результати президентських виборів можуть визнати недійсними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що результати президентських виборів можуть бути визнані недійсними.

Про це він сказав в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що не може цього відкидати. “Але я переконаний, що це буде другорядне, тому що Україна має правову базу, інструментарій проведення виборів, і провести чесні вибори, на мій погляд, не проблема”, - додав він.

На думку Президента, Україна може продемонструвати ті результати, які демонстрували попередні вибори до Верховної Ради. “Я думаю, що немає проблеми проведення законних і чесних виборів. В цілому немає. А те, що будуть атаки на законність виборів – очевидно, будуть, адже для деяких кандидатів це єдиний спосіб залишити свій інтерес на плаву”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.