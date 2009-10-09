Закон про боротьбу з корупцією заблокує роботу судів

Набрання чинності з 1 січня 2010 року пакета законів про боротьбу з корупцією може призвести до блокування роботи судів і тому їх дію необхідно відтермінувати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вчора на прес-конференції в Києві.

За його словами, з 1 січня 2010 року вступає в силу закон про посилення боротьби з корупцією, який, зокрема, передбачає унеможливлення використання для матеріально-технічних потреб судів недержавних коштів.

"З 1 січня, коли набере чинності закон про боротьбу з корупцією, буде просто біда", - сказав голова Верховного Суду.

Він відзначив, що навіть така дрібниця, як придбання конвертів за власний рахунок розцінюватиметься, як корупційне діяння.

Парадокс, як відзначив В.ОНОПЕНКО, полягає в тому, що "держава створює умови, в яких, практично, не можна працювати, і, з іншого боку, держава карає".

За його словами, набрання чинності закону, який передбачає автоматизацію розподілу судових справ, може спричинити негативні моменти, оскільки, в разі порушення роботи цієї системи жодний із суддів не має права втручатися в її роботу. Крім того, сказав В.ОНОПЕНКО, складнощі виникнуть і з орендою приміщень судів, оскільки це також необхідно буде робити за державний рахунок, на що, відповідно, гроші в бюджеті виділяти не планується.

"Ми розуміємо, наскільки це серйозно. Тому необхідно буде відтермінувати дію цих законів", - наголосив В.ОНОПЕНКО.

У свою чергу, заступник голови Верховного Суду України, голова Ради суддів Петро ПИЛИПЧУК, присутній на прес-конференції, наголосив, що якщо закони діятимуть у тому вигляді, в якому вони прописані, то "правосуддя може зупинитися".

"Для забезпечення технікою необхідні кошти, необхідні приміщення", - сказав він.

У цьому контексті В.ПИЛИПЧУК зазначив, що Рада суддів ухвалила рішення просити про відтермінування дії цього закону.

Зокрема, за його словами, Рада суддів звернулася до вищих органів влади - до Президента, Кабінету Міністрів України і до Верховної Ради з проханням відтермінувати дію закону про корупцію.

"Реалізація певних положень про боротьбу з корупцією може призвести до зупинення роботи судів", - резюмував П.ПИЛИПЧУК.

В.ОНОПЕНКО також акцентував увагу на тому, що закон набере чинності в той момент і в тих умовах, коли в Україні відбуватиметься виборчий процес, що, у свою чергу, також може негативно позначитися, оскільки окремі суди можуть зупинити свою роботу.