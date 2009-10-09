ВР зацікавилась порушеннями при присвоєнні почесних звань

Верховна Рада України направила Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ депутатський запит Валерія БОНДИКА (фракція Партії регіонів) щодо «грубого порушення законодавства посадовими особами Секретаріату Президента України при представленні та присвоєнні почесних нагород та звань».

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення даного запиту проголосували 283 із 431 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО в інтерв’ю газеті “Сегодня” звинуватив чиновників Секретаріату Президента у роздачі державних нагород за гроші. ”На будь-яку нагороду, у тому числі найвищу – звання Героя України, існує своя такса. Усі це знають, але вголос не говорять, розуміючи, що довести факт дуже важко, якщо взагалі можливо”, – заявив він.

9 вересня Президент закликав Генпрокуратуру перевірити звинувачення на адресу чиновників його Секретаріату у торгівлі державними нагородами.

2 жовтня прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА повідомила, Генпрокуратура на виконання доручення Президента провела перевірку за фактом публікації в газеті «Сегодня» від 8 вересня 2009 року №194 щодо звинувачення посадових осіб Секретаріату Президента України у корупційних діях при відзначенні державними нагородами.

У процесі перевірки, зокрема, надавалися запити до Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, які повідомили про відсутність матеріалів щодо наведених у статті фактів.