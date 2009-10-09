Податківці на Київщині налагодили схему хабарів

У Київській області співробітниками СБУ припинено протиправну діяльність податківців, які налагодили схему стягування хабарів з приватних підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у м.Києві та області, посадовці Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції (33-річний начальник відділу одного з управлінь та його 38-річний спільник – головний ревізор-інспектор), здійснюючи контрольні перевірки, знаходили порушення в діяльності суб’єктів господарювання. Зловмисники вимагали у директорів приватних фірм хабарі, за те, що до них не будуть застосовані визначені чинним законодавством податкові санкції.

Нечистих на руку посадовців оперативники затримали у службовому приміщенні під час отримання частини хабара – восьми тисяч гривень. За матеріалами ГУ СБУ в м. Києві та Київській області слідчим відділом прокуратури м. Біла Церква порушено кримінальну справу за ч. 1 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Ведеться слідство.

ГУ СБУ у м. Києві та Київській області закликає громадян повідомляти про факти вимагання та отримання хабарів з боку посадовців та службовців державних органів столичного регіону за телефоном: (044) 226-32-32. Інформація, яка надійде, обов’язково буде перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним законодавством СБУ вживатимуться відповідні заходи стосовно зловмисників. Телефон довіри працює цілодобово.