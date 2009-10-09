Міжнародні експерти закінчили експертизу записів Мельниченка

В Німеччині міжнародні експерти закінчили проведення експертизи записів колишнього майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблених у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, найближчим часом результати експертизи передадуть у Генеральну прокуратуру України.

«Ми отримали з Німеччини відповідь про те, що ця експертиза завершена, але коли ми намагалися сказати, що давайте ми приїдемо і заберемо її, нам відповіли, що у них дещо інший порядок, і вони нам її надішлють. Чекаємо з дня на день», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому генпрокурор зауважив, що в залежності від результаті цієї експертизи, слідство «буде рухатися далі» у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених нібито у кабінеті колишнього Президента України Л.КУЧМИ.